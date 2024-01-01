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Strip Finance, NFT alanındaki likiditeyi kolaylaştıran merkeziyetsiz bir platformdur. Başlangıçta BSC'de teminatlı NFT borç verme ve borç alma platformu başlatacaktır. Platform, kullanıcılara mülkiyeti elde tutma ve likidite elde etme seçeneği sunarak NFT piyasasındaki likiditeyi artıracaktır. Platformun likidite protokolü aracılığıyla NFT'leri teminatlandırma yeteneği, hem varlık sahipleri hem de getiri arayan yatırımcılara değer teklifi sunar.