STRIP | STRIP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STRIP Hızlı Proje Tanıtımı
Strip Finance, NFT alanındaki likiditeyi kolaylaştıran merkeziyetsiz bir platformdur. Başlangıçta BSC'de teminatlı NFT borç verme ve borç alma platformu başlatacaktır. Platform, kullanıcılara mülkiyeti elde tutma ve likidite elde etme seçeneği sunarak NFT piyasasındaki likiditeyi artıracaktır. Platformun likidite protokolü aracılığıyla NFT'leri teminatlandırma yeteneği, hem varlık sahipleri hem de getiri arayan yatırımcılara değer teklifi sunar.STRIP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STRIP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTRIP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTRIP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000