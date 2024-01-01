STP | STPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STP Hızlı Proje Tanıtımı
The STP (Standard Tokenization Protocol) Network aims to build a decentralized network designed to facilitate the discovery and usage of digital assets across global communities.STP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STPT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTPT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,942,420,283