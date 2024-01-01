Stargate | STG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Stargate Hızlı Proje Tanıtımı
Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.Stargate geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000