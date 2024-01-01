STETH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ETH'lerini Lido aracılığıyla Eth2 sözleşmesine pay eden kullanıcılar, stETH biçimindeki sıvı token eşdeğerini alacaklardır. Basitlik adına, bu, Lido ile 1 ETH stake ederseniz, karşılığında 1'inci ETH alacağınız anlamına gelir.