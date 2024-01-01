STETH | STETH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STETH Hızlı Proje Tanıtımı
ETH'lerini Lido aracılığıyla Eth2 sözleşmesine pay eden kullanıcılar, stETH biçimindeki sıvı token eşdeğerini alacaklardır. Basitlik adına, bu, Lido ile 1 ETH stake ederseniz, karşılığında 1'inci ETH alacağınız anlamına gelir.STETH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STETH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTETH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTETH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,698,242