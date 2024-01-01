STEPN | STEPN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STEPN Hızlı Proje Tanıtımı
STEPN, dahili Game-Fi ve Social-Fi öğelerine sahip Web3 yaşam tarzı uygulamasıdır. STEPN, çoğu insan için temel bir günlük aktivite etrafında inşa edilmiştir - hareket etmek. Solana Ignition Hackathon 2021'de 500'den fazla proje arasından 4. sırayı aldık, işleyen bir hareket et&kazan konseptini etkin bir şekilde hayata geçiren ilk proje biziz. Kullanıcılar kendilerini Sneaker şeklinde NFT'lerle donatabilir. Yürüyerek, jog atarak veya dışarıda koşarak, kullanıcılar oyun içinde kullanılabilecek veya kâr için nakde çevrilebilecek oyun para birimini kazanırlar. Game-Fi ile STEPN, milyonlarca insanı daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirmeyi, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve halkı Web 3.0'a bağlamayı amaçlarken, aynı anda, kullanıcı tarafından oluşturulan Web 3.0 içeriğini destekleyen uzun ömürlü bir platform oluşturmak için Social-Fi yönüne bağlı kalır.STEPN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSTEPN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTEPN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000,000