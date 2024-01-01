STC | STC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STC Hızlı Proje Tanıtımı
SaitaChain, merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasını herkese tanıtmak, güçlendirmek ve kolaylaştırmak misyonuyla yola çıkan dinamik bir Web 3.0 teknoloji şirketidir. Kripto para birimlerini günlük hayata entegre etmek ve saitascan.io üzerinde katman sıfır bir blok zinciri oluşturmaktadır.STC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSTC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000