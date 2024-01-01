STC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SaitaChain, merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasını herkese tanıtmak, güçlendirmek ve kolaylaştırmak misyonuyla yola çıkan dinamik bir Web 3.0 teknoloji şirketidir. Kripto para birimlerini günlük hayata entegre etmek ve saitascan.io üzerinde katman sıfır bir blok zinciri oluşturmaktadır.