SolTradingBot geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Bu, Solana'da yüksek hızda ve sürekli güncellenen tek ve güvenli keskin nişancı botudur. Ekip, Botu günlük olarak geliştirir ve ayrıca STBOT için bir ekosistem oluşturur.