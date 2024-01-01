SolTradingBot | STBOT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SolTradingBot Hızlı Proje Tanıtımı
Bu, Solana'da yüksek hızda ve sürekli güncellenen tek ve güvenli keskin nişancı botudur. Ekip, Botu günlük olarak geliştirir ve ayrıca STBOT için bir ekosistem oluşturur.SolTradingBot geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STBOT Token MEXC'de
MEXC Borsası, SolTradingBot (STBOT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de STBOT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SolTradingBot satın almak veya MEXC STBOT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SolTradingBot tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen STBOT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSTBOT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTBOT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,603,371