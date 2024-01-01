STARS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mogul, film ve eğlence sektörleri için tasarlanan küresel bir benzersiz token (NFT) ve merkeziyetsiz finans (DeFi) platformudur. 6 ayın sonunda dünyanın en büyük NFT platformlarından biri olmayı başardık. STARS tokeni, Mogul platformuna daha fazla erişim sağlar. NFT Pazarımızın başarısı için staking, yönetim ve topluluk mülkiyetinde kullanılır.