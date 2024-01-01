STARS | STARS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STARS Hızlı Proje Tanıtımı
Mogul, film ve eğlence sektörleri için tasarlanan küresel bir benzersiz token (NFT) ve merkeziyetsiz finans (DeFi) platformudur. 6 ayın sonunda dünyanın en büyük NFT platformlarından biri olmayı başardık. STARS tokeni, Mogul platformuna daha fazla erişim sağlar. NFT Pazarımızın başarısı için staking, yönetim ve topluluk mülkiyetinde kullanılır.STARS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STARS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTARS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTARS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000