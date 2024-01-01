StartupersCoin | STAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
StartupersCoin Hızlı Proje Tanıtımı
Karşınızda STAR Studio'dan StarHeroes, geleneksel uzay nişan alma oyunlarının ötesine geçen öncü bir web3 oyun deneyimi. GameSwift'in desteği, Microsoft ve sektörün önde gelen Cyberpunk2077 liderleri, The Witcher ve Ubisoft'un desteğiyle StarHeroes, e-spor için tasarlanmış ilk çok oyunculu uzay nişan alma oyunu olarak ortaya çıkıyor.StartupersCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSTAR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSTAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz700,000,000