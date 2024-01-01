StartupersCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Karşınızda STAR Studio'dan StarHeroes, geleneksel uzay nişan alma oyunlarının ötesine geçen öncü bir web3 oyun deneyimi. GameSwift'in desteği, Microsoft ve sektörün önde gelen Cyberpunk2077 liderleri, The Witcher ve Ubisoft'un desteğiyle StarHeroes, e-spor için tasarlanmış ilk çok oyunculu uzay nişan alma oyunu olarak ortaya çıkıyor.