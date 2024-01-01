STAIKA | STAIKA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STAIKA Hızlı Proje Tanıtımı
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STAIKA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTAIKA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTAIKA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz391,000,000,000,000,000