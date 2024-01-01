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DeFi STOA, küresel finansal platformlar arasında arbitraj için algoritmalar kullanarak token varlık büyümesini ve token değerini artırmak için çeşitlendirilmiş bir gelir paylaşım platformu oluşturmaya yönelik bir projedir. DEFI STOA, bu gerçekçi finansal hizmet modeliyle varlıkları takas etmeyi kolaylaştırmak için varlıkları dönüştüren bir para birimi modeli geliştirmiştir. Ayrıca DeFi finans, sosyal finans modeline, yani çok taraflı katılımcıların işlem mantığına ve piyasa katılımına dayalı bir kâr modeli işletmektedir. Ayrıca, işlem kopyalamayla optimal bir piyasa işleyişi modeli sunar, bu süreç büyük veri ve yapay zeka öğrenme modelleriyle desteklenir.