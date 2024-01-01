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DeFi STOA | STA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

DeFi STOA Hızlı Proje Tanıtımı

DeFi STOA, küresel finansal platformlar arasında arbitraj için algoritmalar kullanarak token varlık büyümesini ve token değerini artırmak için çeşitlendirilmiş bir gelir paylaşım platformu oluşturmaya yönelik bir projedir. DEFI STOA, bu gerçekçi finansal hizmet modeliyle varlıkları takas etmeyi kolaylaştırmak için varlıkları dönüştüren bir para birimi modeli geliştirmiştir. Ayrıca DeFi finans, sosyal finans modeline, yani çok taraflı katılımcıların işlem mantığına ve piyasa katılımına dayalı bir kâr modeli işletmektedir. Ayrıca, işlem kopyalamayla optimal bir piyasa işleyişi modeli sunar, bu süreç büyük veri ve yapay zeka öğrenme modelleriyle desteklenir.
DeFi STOA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

STA Token MEXC'de

MEXC Borsası, DeFi STOA (STA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de STA alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DeFi STOA satın almak veya MEXC STA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DeFi STOA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen STA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSTA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,500,000,000
STA Fiyat HesaplayıcıDeFi STOA Satın Alma

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