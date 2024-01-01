Suiswap token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Suiswap, merkeziyetsiz bir token alım satım platformu ve SUI blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir borsadır. SUI ekosistemi için güvenli, hızlı ve çevik bir alım satım ortamı sağlamayı amaçlar.