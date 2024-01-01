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SSV.Network, Ethereum vakfı ile ortak araştırmaya dayanan Merkeziyetsiz bir ETH Staking Ağıdır; Secret-Shared-Validators (SSV), bir doğrulayıcı anahtarını güvenmeyen düğümler (veya operatörler) arasında bölmenin güvenli bir yoludur. Bir Ethereum doğrulayıcısının dağıtılmış kontrolünü ve çalışmasını sağlayan benzersiz bir protokoldür.