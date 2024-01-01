Ssv.network | SSV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ssv.network Hızlı Proje Tanıtımı
SSV.Network, Ethereum vakfı ile ortak araştırmaya dayanan Merkeziyetsiz bir ETH Staking Ağıdır; Secret-Shared-Validators (SSV), bir doğrulayıcı anahtarını güvenmeyen düğümler (veya operatörler) arasında bölmenin güvenli bir yoludur. Bir Ethereum doğrulayıcısının dağıtılmış kontrolünü ve çalışmasını sağlayan benzersiz bir protokoldür.Ssv.network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSSV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSSV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz