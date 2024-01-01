SSNC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Zincirler arası yazıtlar için izin gerektirmeyen protokol olan SatoshiSync ile tanışın. Platformumuz, beyaz liste ihtiyacını ortadan kaldırarak yazıtların dağıtımını, basımını ve köprülemesini basitleştirir.