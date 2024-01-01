SRT1 | SRT1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SRT1 Hızlı Proje Tanıtımı
Smart Rental Token is a service platform that refunds rental fees other than the initial cost of renting luxury cars or famous paintings through SRT DeFi.SRT1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SRT1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSRT1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSRT1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000