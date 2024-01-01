Serum | SRM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Serum Hızlı Proje Tanıtımı
"Serum, merkeziyetsiz bir borsa ve merkeziyetsiz finansa yüksek hız ve düşük işlem maliyetleri getiren bir ekosistemdir. İzinsizdir ve Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiştir.
Serum, mevcut DeFi alanındaki eksik merkeziyetçilik nedeniyle var olan güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için yaratılmıştır. Tamamen merkeziyetsiz olduğu ve zincirler arası alım satım desteği ile gözetim dışı bir borsada çalıştığı ve müşterinizi tanıyın (KYC) gereksinimleri olmadığı iddia edilmektedir."Serum geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SRM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSRM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSRM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,161,000,000