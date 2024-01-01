Serum geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"Serum, merkeziyetsiz bir borsa ve merkeziyetsiz finansa yüksek hız ve düşük işlem maliyetleri getiren bir ekosistemdir. İzinsizdir ve Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. Serum, mevcut DeFi alanındaki eksik merkeziyetçilik nedeniyle var olan güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için yaratılmıştır. Tamamen merkeziyetsiz olduğu ve zincirler arası alım satım desteği ile gözetim dışı bir borsada çalıştığı ve müşterinizi tanıyın (KYC) gereksinimleri olmadığı iddia edilmektedir."