Sardis Network | SRDS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sardis Network Hızlı Proje Tanıtımı
Sardis Katman-1 blok zinciri ekosistemi, finans sektörü ve daha fazlası için oyunun kurallarını değiştiriyor. Devrim niteliğindeki yatay ölçeklendirme teknolojisi, düşük gas ücretleri ve hPoS mutabakat protokolü ile Sardis, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için benzersiz ve verimli bir platform sunar. Sardis ekosistemi, yerel projeleri Forex ve Sosyal Ödeme uygulaması ile blok zincirinin günlük yaşamda kullanımı için eksiksiz bir finansal çözüm sağlar. İster yatırımcı, ister geliştirici, ister sıradan bir kullanıcı olun, Sardis'in size sunacağı birçok hizmet vardır.Sardis Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSRDS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSRDS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz314,149,265