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Squid Game 2.0 | SQUID2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Squid Game 2.0 Hızlı Proje Tanıtımı

SQUID2.0, SQUID'den ders alarak tamamen topluluk odaklı bir projeye dönüştü.
Squid Game 2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SQUID2 Token MEXC'de

MEXC Borsası, Squid Game 2.0 (SQUID2) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SQUID2 alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Squid Game 2.0 satın almak veya MEXC SQUID2 ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Squid Game 2.0 tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SQUID2 vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSQUID2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSQUID2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz45,600,000,000
SQUID2 Fiyat HesaplayıcıSquid Game 2.0 Satın Alma

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