Superpower Squad | Squad Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Superpower Squad Hızlı Proje Tanıtımı
SquadSwap, kullanıcılara zengin özelliklere sahip ve topluluk odaklı bir platform sunarak DEX alanında bir öncü olarak ortaya çıkmaktadır. Yönetim, fayda ve kullanıcı katılımına güçlü bir şekilde odaklanan SquadSwap, kullanıcıları finansın geleceğine katılmaları için güçlendirerek merkeziyetsiz borsa alanında devrim yaratmaya hazırlanıyor.Superpower Squad geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Squad Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSQUAD
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSQUAD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000