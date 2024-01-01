SeaPad | SPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SeaPad Hızlı Proje Tanıtımı
SeaPad, Sui, Sei, Arbitrum, zkSync ve diğerleri gibi yeni gelişmekte olan blok zinciri platformları üzerine kurulu adil, yenilikçi ve güvenilir bir launchpad platformudur.SeaPad geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSPT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000