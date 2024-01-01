SeaPad geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SeaPad, Sui, Sei, Arbitrum, zkSync ve diğerleri gibi yeni gelişmekte olan blok zinciri platformları üzerine kurulu adil, yenilikçi ve güvenilir bir launchpad platformudur.