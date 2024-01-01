Sportium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sportium, resmi lisanslı çoklu spor NFT'lerine uygun bir platformdur. Sportium NFT'leri, kullanıcıların Sportium platformundan toplama, takas etme, oynama ve kazanma dahil olmak üzere çeşitli şekillerde sporla etkileşime girmelerini sağlar.