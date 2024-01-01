Sportium | SPRT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sportium Hızlı Proje Tanıtımı
Sportium, resmi lisanslı çoklu spor NFT'lerine uygun bir platformdur. Sportium NFT'leri, kullanıcıların Sportium platformundan toplama, takas etme, oynama ve kazanma dahil olmak üzere çeşitli şekillerde sporla etkileşime girmelerini sağlar.Sportium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPRT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSPRT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPRT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000