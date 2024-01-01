SPOT | SPOT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SPOT Hızlı Proje Tanıtımı
Defispot, parçalı likidite havuzlarına kolay erişim için güvenli ve verimli alım satım çözümleri sunarak DeFi katılımını artırmayı amaçlamaktadır.SPOT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPOT Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSPOT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,000,000