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Spool Protokolü, kullanıcıların risk çeşitlendirmeli, otomatik olarak yönetilen ve verimli bir şekilde getiri sağlayan protokollerin bir alt kümesine katılmalarına olanak sağlayan DeFi ara yazılımı olarak hizmet eder.