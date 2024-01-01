Spool DAO | SPOOL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Spool DAO Hızlı Proje Tanıtımı
Spool Protokolü, kullanıcıların risk çeşitlendirmeli, otomatik olarak yönetilen ve verimli bir şekilde getiri sağlayan protokollerin bir alt kümesine katılmalarına olanak sağlayan DeFi ara yazılımı olarak hizmet eder.Spool DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPOOL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSPOOL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPOOL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz140,000,000