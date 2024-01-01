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SPL | SPL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

SPL Hızlı Proje Tanıtımı

SocialPal, kullanıcıların yalnızca sosyal medya kullanıcı adlarını kullanarak sosyal medya platformları arasında işlem yapmalarına olanak tanıyan yenilikçi bir cüzdandır. Bu, blok zincirini basitleştirmeye, yeni kullanıcıları en sevdikleri sosyal medya alışkanlıklarını değiştirmeden dijital olarak işlem yapmaya teşvik etmeye ve kitlesel benimsemeyi sağlamaya yönelik büyük bir adımdır.
SPL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SPL Token MEXC'de

MEXC Borsası, SPL (SPL) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SPL alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SPL satın almak veya MEXC SPL ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SPL tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SPL vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,01 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSPL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz140,000,000
SPL Fiyat HesaplayıcıSPL Satın Alma

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