SPL | SPL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SPL Hızlı Proje Tanıtımı
SocialPal, kullanıcıların yalnızca sosyal medya kullanıcı adlarını kullanarak sosyal medya platformları arasında işlem yapmalarına olanak tanıyan yenilikçi bir cüzdandır. Bu, blok zincirini basitleştirmeye, yeni kullanıcıları en sevdikleri sosyal medya alışkanlıklarını değiştirmeden dijital olarak işlem yapmaya teşvik etmeye ve kitlesel benimsemeyi sağlamaya yönelik büyük bir adımdır.SPL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSPL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz140,000,000