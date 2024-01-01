SPL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SocialPal, kullanıcıların yalnızca sosyal medya kullanıcı adlarını kullanarak sosyal medya platformları arasında işlem yapmalarına olanak tanıyan yenilikçi bir cüzdandır. Bu, blok zincirini basitleştirmeye, yeni kullanıcıları en sevdikleri sosyal medya alışkanlıklarını değiştirmeden dijital olarak işlem yapmaya teşvik etmeye ve kitlesel benimsemeyi sağlamaya yönelik büyük bir adımdır.