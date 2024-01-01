SPACE-iZ Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SPACE-iZ, tümü tek bir cüzdan tarafından desteklenen yemek teslimatı, araba çağırma ve mülk kiralama gibi mevcut hizmet platformlarına adil ve daha adil bir alternatif olarak tasarlanmış bir uygulama ekosistemidir.