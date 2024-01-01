SPACE-iZ Token | SPIZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SPACE-iZ Token Hızlı Proje Tanıtımı
SPACE-iZ, tümü tek bir cüzdan tarafından desteklenen yemek teslimatı, araba çağırma ve mülk kiralama gibi mevcut hizmet platformlarına adil ve daha adil bir alternatif olarak tasarlanmış bir uygulama ekosistemidir.SPACE-iZ Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPIZ Token MEXC'de
MEXC Borsası, SPACE-iZ Token (SPIZ) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SPIZ
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SPACE-iZ Token satın almak veya MEXC SPIZ ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SPACE-iZ Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SPIZ vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSPIZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPIZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000