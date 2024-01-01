Spheroid Universe | SPH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Spheroid Universe Hızlı Proje Tanıtımı
Spheroid Universe is a Platform for developing Extended Reality projects. The technological basis of the Platform is the Spheroid XR Cloud and the Spheroid Script programming language designed for AR/XR creation.Spheroid Universe geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSPH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000