Sao Paulo FC FT | SPFC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sao Paulo FC FT Hızlı Proje Tanıtımı
Sao Paulo FC Fan Tokeni, $SPFC taraftarlarının kulüp kararları üzerinde tokenize edilmiş bir etki payına sahip olmalarını sağlar. Taraftarlar çok çeşitli kulüp kararları alabilir ve bunu yaparken ödüller ve paranın satın alamayacağı deneyimler kazanabilir.Sao Paulo FC FT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSPFC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPFC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000