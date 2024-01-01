SPEND | SPEND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SPEND Hızlı Proje Tanıtımı
SolSpend, Solana'daki ilk KYC'siz satış noktasıdır. Hediye kartları ve ön ödemeli MasterCard ve Visa kartları aracılığıyla dünya çapında çeşitli perakendecilere hizmet vermektedir. Bu, kullanıcıların doğrudan Solana ile ödeme yapmalarını sağlarken $SPEND sahiplerini brüt gelirin %100'ü ile ödüllendirir.SPEND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPEND Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSPEND
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSPEND
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000