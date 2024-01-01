SPEND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SolSpend, Solana'daki ilk KYC'siz satış noktasıdır. Hediye kartları ve ön ödemeli MasterCard ve Visa kartları aracılığıyla dünya çapında çeşitli perakendecilere hizmet vermektedir. Bu, kullanıcıların doğrudan Solana ile ödeme yapmalarını sağlarken $SPEND sahiplerini brüt gelirin %100'ü ile ödüllendirir.