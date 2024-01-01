Spell Token | SPELL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Spell Token Hızlı Proje Tanıtımı
Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.Spell Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPELL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSPELL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPELL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz196,008,739,620