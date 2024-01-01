Storepay | SPC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Storepay Hızlı Proje Tanıtımı
SPC, Storepay BNPL ekosisteminin yerel bir tokenidir. Taksit ödemesi, alternatif kredi puanlaması, teminat ikamesi ve ödüller gibi anında değer ve fayda sağlarStorepay geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSPC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz160,337,230,484