Storepay geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SPC, Storepay BNPL ekosisteminin yerel bir tokenidir. Taksit ödemesi, alternatif kredi puanlaması, teminat ikamesi ve ödüller gibi anında değer ve fayda sağlar