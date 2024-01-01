SPARTA | SPARTA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SPARTA Hızlı Proje Tanıtımı
Spartan Protocol, derin likidite havuzlarının oluşumunu teşvik etmek için topluluk tarafından yönetilen ve programlanabilir token emisyon işlevleri sağlar. Bu güçlü likidite tabanı, varlık takasları, sentetik token üretimi, borç verme, türevler ve daha fazlasını sağlamak için kullanılacaktır. Ortak temel varlık SPARTA, harici oracle'lara güvenmeden dahili bir fiyatlandırma mekanizması sağlar. Binance Akıllı Zincir, neredeyse anında mutabakata ve son derece düşük gaz ücretlerine olanak tanımak için protokolün ana merkezi olarak seçilmiştir.SPARTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSPARTA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPARTA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000