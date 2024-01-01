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SPARTA | SPARTA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

SPARTA Hızlı Proje Tanıtımı

Spartan Protocol, derin likidite havuzlarının oluşumunu teşvik etmek için topluluk tarafından yönetilen ve programlanabilir token emisyon işlevleri sağlar. Bu güçlü likidite tabanı, varlık takasları, sentetik token üretimi, borç verme, türevler ve daha fazlasını sağlamak için kullanılacaktır. Ortak temel varlık SPARTA, harici oracle'lara güvenmeden dahili bir fiyatlandırma mekanizması sağlar. Binance Akıllı Zincir, neredeyse anında mutabakata ve son derece düşük gaz ücretlerine olanak tanımak için protokolün ana merkezi olarak seçilmiştir.
SPARTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SPARTA Token MEXC'de

MEXC Borsası, SPARTA (SPARTA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SPARTA alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SPARTA satın almak veya MEXC SPARTA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SPARTA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SPARTA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSPARTA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPARTA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000
SPARTA Fiyat HesaplayıcıSPARTA Satın Alma

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