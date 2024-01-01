SPACEPI | SPACEPI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SPACEPI Hızlı Proje Tanıtımı
SpacePi, DeFi veya NFT'ler gibi özel alanların ötesine geçen bir dizi hizmet sunan, blok zinciri alanında benzersiz bir oyuncudur. Hepsi bir arada bir ekosistem aracılığıyla gelişen bir blok zinciri topluluğunun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.SPACEPI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPACEPI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSPACEPI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSPACEPI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000,000,000