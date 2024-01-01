SPACEPI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SpacePi, DeFi veya NFT'ler gibi özel alanların ötesine geçen bir dizi hizmet sunan, blok zinciri alanında benzersiz bir oyuncudur. Hepsi bir arada bir ekosistem aracılığıyla gelişen bir blok zinciri topluluğunun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.