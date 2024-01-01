MicroVisionChain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MVC, sınırsız potansiyele sahip bir UTXO model Katman 1 akıllı sözleşme genel blok zinciridir. Bitcoin'in tıkanıklık sorununu çözmek için oluşturulmuş devrim niteliğinde bir blok zinciri çözümüdür. MVC, merkeziyetsizleşmeyi sürdürürken benzersiz işlem hızı, yüksek eş zamanlılık ile üstel ölçeklenebilirlik, son derece düşük ücretler elde eder. Çapraz zincir merkeziyetsiz kimlik (DID) çözümü ile birleştiğinde MVC, Bitcoin için ideal bir yan zincir olacak, günlük işlemler için Bitcoin'in tüm potansiyelini ortaya çıkaracak ve devasa Web3 uygulamalarının geliştirilmesini sağlayan bitcoin sanal makinesi sağlayacaktır.