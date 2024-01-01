MicroVisionChain | SPACE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MicroVisionChain Hızlı Proje Tanıtımı
MVC, sınırsız potansiyele sahip bir UTXO model Katman 1 akıllı sözleşme genel blok zinciridir. Bitcoin'in tıkanıklık sorununu çözmek için oluşturulmuş devrim niteliğinde bir blok zinciri çözümüdür. MVC, merkeziyetsizleşmeyi sürdürürken benzersiz işlem hızı, yüksek eş zamanlılık ile üstel ölçeklenebilirlik, son derece düşük ücretler elde eder. Çapraz zincir merkeziyetsiz kimlik (DID) çözümü ile birleştiğinde MVC, Bitcoin için ideal bir yan zincir olacak, günlük işlemler için Bitcoin'in tüm potansiyelini ortaya çıkaracak ve devasa Web3 uygulamalarının geliştirilmesini sağlayan bitcoin sanal makinesi sağlayacaktır.MicroVisionChain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSPACE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPACE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000