Shib Original Vision | SOV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Shib Original Vision Hızlı Proje Tanıtımı
Sovryn, gelecekteki ekonomilere güç sağlamak için herkesin Bitcoin üzerinde inşa etmesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan açık kaynaklı, güvenilir bir platformdur. Sovryn'in öncelikli odak noktası, Bitcoin'in güvenliğini paylaşan, birlikte çalışabilir rollup'lardan oluşan ölçeklenebilir bir ağ olacak BitcoinOS'un piyasaya sürülmesidir.Shib Original Vision geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOV
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSOV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000