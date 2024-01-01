Shib Original Vision geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sovryn, gelecekteki ekonomilere güç sağlamak için herkesin Bitcoin üzerinde inşa etmesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan açık kaynaklı, güvenilir bir platformdur. Sovryn'in öncelikli odak noktası, Bitcoin'in güvenliğini paylaşan, birlikte çalışabilir rollup'lardan oluşan ölçeklenebilir bir ağ olacak BitcoinOS'un piyasaya sürülmesidir.