SORAI | SORAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SORAI Hızlı Proje Tanıtımı
SORAI, BNB Akıllı Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.SORAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SORAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSORAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSORAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz15,000,000,000,000,000,000