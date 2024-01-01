Sora | SORA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sora Hızlı Proje Tanıtımı
Blok zinciri teknolojisi ve yapay zekanın kesiştiği noktada yer alan öncü token projesi SORA ile video üretiminin geleceğini keşfedin.Sora geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SORA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSORA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSORA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000