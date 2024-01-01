SoundProtocol | SOP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SoundProtocol Hızlı Proje Tanıtımı
SoundProtocol projesini sorunlara bir çözüm olarak öneriyoruz. SoundProtocol projesinin misyonu, herkese herhangi bir ses içeriğini dağıtma, para kazanma ve yayınlama özgürlüğü vermektir.SoundProtocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz