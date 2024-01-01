Sonic Inu | SONIC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sonic Inu Hızlı Proje Tanıtımı
Herkesin başarılı bir yolculuğa katılabileceğini kanıtlayan meme tokenleri olarak herkes, Sonic'e inanıyor.Sonic Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSONIC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSONIC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000