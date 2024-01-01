SON | SON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SON Hızlı Proje Tanıtımı
SOUNI, Binance Smart Chain üzerine inşa edilmiş, fantezi tarzı bir 3D MMORPG oyunudur. SOUNI, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel oyunculara uygun çoklu seviyelerle canlı deneyimler sunan geniş bir açık dünya deneyimi yaratır.SON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000