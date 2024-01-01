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SOUNI, Binance Smart Chain üzerine inşa edilmiş, fantezi tarzı bir 3D MMORPG oyunudur. SOUNI, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel oyunculara uygun çoklu seviyelerle canlı deneyimler sunan geniş bir açık dünya deneyimi yaratır.