SOLX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

soldex.ai protokolü, mutabakat, piyasa yapıcılığı, gözetim ve likidite için temel katman olarak hizmet vererek yeni esnek finansal piyasalar akımına güç verecektir. Yeni akım piyasa yapıcıları kendi benzersiz algoritmalarına sahip olacaktır. Kullanıcılar, fonlarının gözetimini sürdürürken ticaret stratejilerini özelleştirebilecek ve riske maruz kalma oranını ayarlayabileceklerdir. Borsalara ek olarak, OTC piyasaları ve piyasa yapıcısı işletmeler, fonlarını kaybetme korkusu yaşamadan, genellikle yavaş ve hataya açık manuel prosedürler içeren karmaşık mutabakat iş akışlarını basitleştirebilecektir.