SOLX | SOLX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOLX Hızlı Proje Tanıtımı
soldex.ai protokolü, mutabakat, piyasa yapıcılığı, gözetim ve likidite için temel katman olarak hizmet vererek yeni esnek finansal piyasalar akımına güç verecektir. Yeni akım piyasa yapıcıları kendi benzersiz algoritmalarına sahip olacaktır. Kullanıcılar, fonlarının gözetimini sürdürürken ticaret stratejilerini özelleştirebilecek ve riske maruz kalma oranını ayarlayabileceklerdir. Borsalara ek olarak, OTC piyasaları ve piyasa yapıcısı işletmeler, fonlarını kaybetme korkusu yaşamadan, genellikle yavaş ve hataya açık manuel prosedürler içeren karmaşık mutabakat iş akışlarını basitleştirebilecektir.SOLX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSOLX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOLX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz