SOLS | SOLS1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOLS Hızlı Proje Tanıtımı
$SOLS, LibrePlex yazıtlarını benimseyen ilk SPL-20 projesidir. LibrePlex adil lansman protokolünün mümkün kıldığı çeşitlilikle birlikte, 22 Kasım 2023 tarihindeki lansmanın ardından binlerce bireysel katılımcı tarafından saatler içinde 21.000 $SOLS token üretilmiştir.Aynı isimle bir başka proje daha bulunmaktadır. Bu tokenin sözleşme adresine https://solscan.io/token/2wme8EVkw8qsfSk2B3QeX4S64ac6wxHPXb3GrdckEkio üzerinden ulaşabilirsiniz, lütfen bu durumu göz önünde bulundurun.SOLS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSOLS1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000