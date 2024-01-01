SOLS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$SOLS, LibrePlex yazıtlarını benimseyen ilk SPL-20 projesidir. LibrePlex adil lansman protokolünün mümkün kıldığı çeşitlilikle birlikte, 22 Kasım 2023 tarihindeki lansmanın ardından binlerce bireysel katılımcı tarafından saatler içinde 21.000 $SOLS token üretilmiştir.Aynı isimle bir başka proje daha bulunmaktadır. Bu tokenin sözleşme adresine https://solscan.io/token/2wme8EVkw8qsfSk2B3QeX4S64ac6wxHPXb3GrdckEkio üzerinden ulaşabilirsiniz, lütfen bu durumu göz önünde bulundurun.