SOLS | SOLS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOLS Hızlı Proje Tanıtımı
Sols, Solana yazıtlarının endeksleme sistemine dayanmaktadır ve aynı zamanda BRC20 tokenlerine Solana ağına çapraz zincir erişimi sağlamaktadır.Aynı isme sahip farklı bir token bulunuyor, lütfen ayırt etmeye dikkat edin. Geçerli sözleşme adresinin sonu QjbA ile bitiyor.Lütfen resmi websitesini ziyaret edin:https://sols.cc/SOLS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSOLS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOLS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000