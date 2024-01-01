SOLS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sols, Solana yazıtlarının endeksleme sistemine dayanmaktadır ve aynı zamanda BRC20 tokenlerine Solana ağına çapraz zincir erişimi sağlamaktadır.Aynı isme sahip farklı bir token bulunuyor, lütfen ayırt etmeye dikkat edin. Geçerli sözleşme adresinin sonu QjbA ile bitiyor.Lütfen resmi websitesini ziyaret edin:https://sols.cc/