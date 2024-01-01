SOLNAV | SOLNAV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOLNAV Hızlı Proje Tanıtımı
SolNav, Solana ağı üzerinde kurulan ilk sür-kazan yapay zeka navigasyon uygulaması haritasıdır.SOLNAV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOLNAV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOLNAV
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSOLNAV
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000