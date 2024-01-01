SOLBTC | SOLBTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOLBTC Hızlı Proje Tanıtımı
BYCC, küresel geliştiricilerin bir araya geldiği bir DAO topluluğu kurmuştur. Herhangi bir WEB3.0 projesini burada yayınlayabilirsiniz. Yeni bir organizasyonel form olan DAO, akıllı sözleşmeler ve blok zinciri teknolojisi aracılığıyla merkeziyetsiz yönetim ve karar alma süreçlerini gerçekleştirmeyi ve geliştiricilere açık, şeffaf ve işbirliğine dayalı bir platform sunmayı amaçlamaktadır.SOLBTC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSOLBTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz178,000,000,000