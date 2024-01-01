SOLBTC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BYCC, küresel geliştiricilerin bir araya geldiği bir DAO topluluğu kurmuştur. Herhangi bir WEB3.0 projesini burada yayınlayabilirsiniz. Yeni bir organizasyonel form olan DAO, akıllı sözleşmeler ve blok zinciri teknolojisi aracılığıyla merkeziyetsiz yönetim ve karar alma süreçlerini gerçekleştirmeyi ve geliştiricilere açık, şeffaf ve işbirliğine dayalı bir platform sunmayı amaçlamaktadır.