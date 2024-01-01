SolarX | SOLARX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SolarX Hızlı Proje Tanıtımı
SolarX projesi, kripto para ve yeşil enerji dünyasında heyecan verici bir gelişmeyi temsil ediyor ve en son teknolojiyi çevresel sürdürülebilirlik taahhüdüyle birleştiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ve en yeni madencilik donanımlarından yararlanan SolarX, daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğin yolunu açarak kripto endüstrisinde oyunun kurallarını değiştirecek bir potansiyele sahiptir.SolarX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSOLARX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOLARX
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz700,000,000