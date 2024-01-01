SOLANACEO | SOLANACEO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOLANACEO Hızlı Proje Tanıtımı
SOLANACEO, Solana zincirinde blok zinciri şehir manzarasının mimarları olan fütüristik bir geliştirme ekibi tarafından desteklenen bir meme coindir.SOLANACEO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSOLANACEO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOLANACEO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,500,000,000,000,000,000