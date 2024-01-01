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Solana'nın Resmi "Resmi Olmayan" Maskotu Solama. SOLAMA, eğlenceli doğasını kucaklarken, kendisini SOLANA blok zincirindeki bir sonraki önemli meme coin hissi veren proje olarak konumlandırmaya adamıştır. Proje, kripto para ve mizahın birleşimine ilgi duyan canlı bir topluluk hayal etmektedir. SOLAMA'nın benzersiz anlatısı, lama temalı cazibesiyle birleştiğinde, genel kripto ortamında alternatif ve eğlenceli bir deneyim arayan kullanıcılarda yankı uyandırmayı amaçlamaktadır.