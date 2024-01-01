SOLAMA | SOLAMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOLAMA Hızlı Proje Tanıtımı
Solana'nın Resmi "Resmi Olmayan" Maskotu Solama. SOLAMA, eğlenceli doğasını kucaklarken, kendisini SOLANA blok zincirindeki bir sonraki önemli meme coin hissi veren proje olarak konumlandırmaya adamıştır. Proje, kripto para ve mizahın birleşimine ilgi duyan canlı bir topluluk hayal etmektedir. SOLAMA'nın benzersiz anlatısı, lama temalı cazibesiyle birleştiğinde, genel kripto ortamında alternatif ve eğlenceli bir deneyim arayan kullanıcılarda yankı uyandırmayı amaçlamaktadır.SOLAMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOLAMA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOLAMA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSOLAMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz676,584,793