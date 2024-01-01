SOL2.0 | SOL2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOL2.0 Hızlı Proje Tanıtımı
SOL2.0 güvenli, açık ve güvenilir bir blok bağlantı köprüsüdür. Amaç, zincir üstü yazıt ve NFT inovasyonunu desteklemektir. Daha fazla blok zinciri projesinin erişimini ve kullanımını kolaylaştırmak ve zincir üstü uygulama inovasyonunu desteklemek için düşük gecikmeli, yüksek ölçeklenebilirliğe sahip bir temel ekosistem oluşturduk.SOL2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOL2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOL2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOL2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000,000