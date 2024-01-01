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SOL2.0 güvenli, açık ve güvenilir bir blok bağlantı köprüsüdür. Amaç, zincir üstü yazıt ve NFT inovasyonunu desteklemektir. Daha fazla blok zinciri projesinin erişimini ve kullanımını kolaylaştırmak ve zincir üstü uygulama inovasyonunu desteklemek için düşük gecikmeli, yüksek ölçeklenebilirliğe sahip bir temel ekosistem oluşturduk.