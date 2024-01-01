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Soil, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki boşluğu doldurarak kurumsal borç ve sabit gelirli yatırımları yeniden şekillendiren blok zinciri tabanlı bir borç verme protokolüdür. Yerleşik şirketlerin finansman sağlayabildiği ve kripto yatırımcılarının zincir dışında var olan Gerçek Dünya Varlıkları'ndan elde edilen getiriyi kazanmak için sabit coinlerini ödünç verebildiği bir borç pazar yeridir.