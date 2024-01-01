Soil | SOIL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Soil Hızlı Proje Tanıtımı
Soil, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki boşluğu doldurarak kurumsal borç ve sabit gelirli yatırımları yeniden şekillendiren blok zinciri tabanlı bir borç verme protokolüdür. Yerleşik şirketlerin finansman sağlayabildiği ve kripto yatırımcılarının zincir dışında var olan Gerçek Dünya Varlıkları'ndan elde edilen getiriyi kazanmak için sabit coinlerini ödünç verebildiği bir borç pazar yeridir.Soil geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOIL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOIL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOIL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000