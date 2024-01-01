SOFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RAI Finance, dijital varlık kullanıcılarına bir sosyal ticaret sistemi ve heterojen blokajlarda toplu değişim sağlayan merkezi olmayan bir finansal uygulamadır.