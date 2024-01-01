SOFI | SOFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOFI Hızlı Proje Tanıtımı
RAI Finance, dijital varlık kullanıcılarına bir sosyal ticaret sistemi ve heterojen blokajlarda toplu değişim sağlayan merkezi olmayan bir finansal uygulamadır.SOFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOFI Token MEXC'de
MEXC Borsası, SOFI (SOFI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SOFI
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SOFI satın almak veya MEXC SOFI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SOFI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SOFI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSOFI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSOFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000